Ehepaar will satte 3000 Euro: "Bares für Rares"-Experte deckt Betrug auf, Lichter entsetzt

Köln - Ein Ehepaar kommt mit hohen Erwartungen zu " Bares für Rares ". Die Expertise hält allerdings eine böse Überraschung bereit. Horst Lichter (63) ist entsetzt.

Renate und Richard (l.) wollen bei "Bares für Rares" ein über 30 Jahre altes Schmuck-Set veräußern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Renate und Richard sind mit einem funkelnden Schmuck-Set aus Weißgold in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Konkret handelt es sich dabei um eine zarte Rundankerkette samt passenden Ohrhängern.

Wie der Verkäufer im Gespräch mit dem Moderator verrät, sei das Geschmeide einst ein Geschenk an seine Gattin gewesen. "Zu welchem Anlass?", will Lichter wissen. "Mein Mann schenkt mir Schmuck immer ohne Anlass", stellt Renate verzückt klar.

Viele kleine Steine in unterschiedlichen Schliffen machen den Schmuck zu einem echten Hingucker. ZDF-Experte Patrick Lessmann hält noch mehr Infos bereit und erklärt, dass die feilgebotene Gussarbeit aus den 1970er-Jahren stamme.

Stutzig machen den Goldschmiedemeister allerdings die Quittungen, die Renate und Richard in der Sendung vorlegen. "Ich bin im Zweifel, ob die Sachen zu den Quittungen gehören", merkt Lessmann sichtlich irritiert an.

Das Problem: Die Beschreibungen auf den Dokumenten der Eheleute passen nicht exakt zu den Schmuckstücken. Richard hatte im Jahr 1987 laut eigenen Angaben immerhin 3090 D-Mark dafür hingeblättert. Doch kann der Preis überhaupt stimmen?