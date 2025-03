Wahnsinn bei "Bares für Rares": Händlern ist Expertise egal, Verkäufer zieht mit Mega-Gewinn von dannen

Der frühere TV-Koch möchte von seinem Gast wissen, von wann das beschädigte Objekt sei. "Die Persönlichkeiten, die drauf sind, sind so um 1650 bis 1750, es müsste Emaille sein ... ich denke, es ist was Besonderes", glaubt Jürgen.

"Ein Teller", weiß der Verkäufer, der in seiner Freizeit gerne auf Flohmärkten unterwegs ist. Auf so einem Markt im Elsass habe er den Teller gefunden.

"So mein lieber Detlev - Tellerchen, Schüsselchen, Behältnis?", rät Moderator Horst Lichter (63) ins Blaue.

Jürgen ist mit einem kaputten Objekt in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gereist.

Friedrich Häusser (72) kann den Deal mit dem Verkäufer klarmachen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Allerdings sind die Porträtierten nicht handgemalt, sondern "drucktechnische Übertragungen von Gemälden".

"Dann fällt 17. oder 18. Jahrhundert schon mal weg", kann auch Lichter eins und eins zusammenzählen.

Doch was möchte Jürgen für seinen beschädigten Teller haben? "50 bis ein Waldi", antwortet er scherzhaft.

Detlev Kümmel schätzt den Teller, der zwischen 1870 und 1880 entstanden ist, aber etwas höher ein und taxiert ihn auf 100 Euro.

Im Händlerraum folgt dann allerdings die große Überraschung für den Verkäufer.

Denn die Protagonisten dort sind sehr angetan von dem beschädigten Objekt. "Wir sind ganz begeistert", schwärmt Susanne Steiger (42).

Und das spiegelt sich auch in den Geboten wider. Alle Händler bieten mit und treiben den Preis so in die Höhe. Schlussendlich sichert sich Friedrich Häusser (72) den Zuschlag für satte 700 Euro!

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.