Furore bei "Bares für Rares": Sensationelles Bietergefecht überrascht Horst Lichter

Köln - Bei " Bares für Rares " kommt es häufig zu einem Bietergefecht zwischen den Händlern. So auch dieses Mal, wo alle hinter einer kuriosen Rarität her sind.

Sabine und Achim Pothmann aus Gelsenkirchen wollen eine ganz besondere Rarität bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ach hör auf. Das ist doch ein Kompass, oder? Mit Sonnenuhr", platzt es aus Moderator Horst Lichter (62) heraus, als er das kuriose Objekt sieht, welches Sabine und Achim Pothmann aus Gelsenkirchen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitgebracht haben.

Denn das Mutter-Sohn-Gespann hat eine Sonnenuhr in der beliebten ZDF-Show dabei. Der frühere TV-Koch Lichter will natürlich wissen, wo die Rarität herstammt. "Sie gehörte meinem Großvater. Der musste damals flüchten, als die Russen einmarschierten. Er war alter Sozialist. Er ist in drei Tagen von Magdeburg nach Berlin gelaufen und hatte seine drei Taschenuhren und das hier bei sich", erklärt die Verkäuferin.

Allerdings wisse sie nicht, wie das Schmuckstück funktioniert. Experte Detlev Kümmel (56) hilft auf die Sprünge: "Es ist grundsätzlich nicht als Reise-Kompass gedacht. Eigentlich ist es eher als Uhr gedacht. Ich brauche den Kompass nur, um die Uhr auszurichten."

Es handele sich bei der Rarität um eine Äquatorialsonnenuhr, die man zunächst einmal ausrichten müsse.