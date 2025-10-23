Verkäufer will mehr Kohle: Dann spricht "Bares für Rares"-Experte Klartext

Köln - Ein Verkäufer bei " Bares für Rares " gibt sich mit einem Gebot bei einer Auktion nicht zufrieden, weshalb er den Weg nach Köln sucht. Doch dort erlebt er die nächste Enttäuschung und der Experte muss Klartext reden!

Alexander Becker (29) aus Berlin möchte bei "Bares für Rares" ein Erbstück seines Vaters verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem Erbstück im Gepäck, welches mehrere hundert Jahre alt sein soll, besucht Alexander Becker (29) aus Berlin die beliebte ZDF-Trödelshow.

"Ich habe eine Statue mitgebracht, die ich aus dem Nachlass von meinem Vater erhalten habe", verrät der BWL-Student.

Der zudem erzählt, dass die Figur aus dem 18. Jahrhundert stamme und in Süddeutschland gefertigt worden sein solle.

"Kann man unterschreiben", bestätigt Experte Albert Maier (76) die Herkunft. Weiter führt der Sachverständige aus: "Der Putti stammt aus der Zeit 1760, 1770 und es ist ein Anbetungsputti."

Dieser sei irgendwo abmontiert worden, was man auch deutlich sehen könne. "Der ist brutal herausgeschnitten worden", stellt der 76-Jährige fest, was natürlich ein kleiner Nachteil sei.

Auch die Fassung sei in keinem guten Zustand und man könne teilweise sogar die Grundierung erkennen.