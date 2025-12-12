Schnelles Ende bei "Bares für Rares": Verkäufer lacht über Angebot der Händler und geht

Köln - Bronze-Objekte zählen stets zu den Highlights bei " Bares für Rares ". Auch diesmal ist die Expertise top. Als der Verkäufer das Angebot der Händler hört, muss er jedoch laut lachen - und geht!

"Bares für Rares"-Experte Colmar Schulte-Goltz (52) zweifelt daran, ob die mitgebrachte Bronze wirklich ein Unikat ist. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Dori und Martin Poloczek aus Jüchen kommen mit einer ganz besonderen Rarität in das Pulheimer Walzwerk bei Köln. Die beiden haben eine bronzene Büste mitgebracht. Fans der ZDF-Trödelshow wissen sofort: Das kann richtig Asche bringen!

"Die steht bei uns auf dem Kühlschrank – und ich wünsche ihr einen ehrenvolleren Platz", erklärt Martin im Begrüßungsgespräch mit Horst Lichter (63). Der Moderator ist sofort hin und weg: "Was für eine attraktive junge Dame!"

Einen offiziellen Namen hat die Skulptur nicht. Wie der Besitzer preisgibt, wurde sie im Kreis der Familie nur "die schöne Römerin" genannt.

Das Besondere: Die Büste wurde von Martins Urgroßonkel Wilhelm Neumann-Torborg gefertigt.

Colmar Schulte-Goltz (52) datiert das Objekt mit Jugendstil-Charakter auf 1900 bis 1910. Aufgrund des fehlenden Gießereistempels ist sich der Experte allerdings nicht sicher, ob es sich wirklich um ein echtes Unikat handelt. Eine Signatur ist immerhin vorhanden.

Auf Nachfrage von Lichter verrät der Verkäufer seinen Wunschpreis: "Mindestens 2000 Euro" soll ihm die Bronze bringen. Über diese Summe kann Schulte-Goltz nur müde lächeln. Er taxiert den Wert auf satte 2800 bis 3400 Euro.