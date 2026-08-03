Händler überbieten sich gegenseitig: Chemnitzer Gastronom mit besonderem Teller bei "Bares für Rares"

Chemnitz/Köln - Ein Sammlerstück aus Chemnitz sorgt am Montag in der ZDF-Sendung " Bares für Rares " für einen wahren Bieterwettbewerb und für ein karges Abendbrot bei einem der Händler.

Der Chemnitzer Gastronom Andre´ Donath (61, r.) hatte bei "Bares für Rares" einen Jugendstilteller aus Meißen dabei. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Kein Geringerer als der Chemnitzer Gastronom André Donath (61) hat sich auf den Weg zum Pulheimer Walzwerk bei Köln gemacht, um einen Teller anzubieten. Natürlich handelt es sich nicht um ein einfaches 08/15-Geschirrstück, sondern um einen Teller aus Zeiten des Jugendstils, entworfen von dem belgischen Designer Henry van de Velde (1863–1957, in Chemnitz vor allem durch die Villa Esche bekannt). Dieser hatte das gute Stück um 1904 für die Porzellanmanufaktur Meißen entworfen.

André Donath erzählt im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) und Expertin Dr. Friederike Werner, dass er den Teller vor etwa 20 Jahren auf einer Auktion erstanden hat. Nun sei er gerade dabei, die Anteile an seinem Restaurant auf dem Gelände der Villa Esche an seinen Geschäftspartner zu verkaufen und der Verkauf des Tellers sei ein Teil des symbolischen Loslassens. Damals hatte er zwischen 800 und 900 Euro dafür bezahlt. Ob die Kunsthistorikerin auch der Meinung ist, dass der Teller so viel wert ist?

"Es ist ein dreipassiges Muster und man sieht sofort, dass die Linie die Hauptrolle spielt", so die Expertin. Für die damalige Zeit sei der Entwurf sehr gewagt gewesen. Die Knauf-Schwerter auf der Rückseite bestätigen, dass es sich um einen Teller aus Meißen handelt und auch ein Signet von Van de Velde ist dort angebracht. Dann gibt es allerdings einen kleinen Dämpfer, denn es handelt sich nicht um erste Wahl, sondern um zweite oder sogar dritte Wahl.

Auf den Schätzwert hat das zum Glück keinen so großen Einfluss. Friederike Werner geht von 800 bis 1200 Euro aus.