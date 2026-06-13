Novum bei "Bares für Rares": Münz-Wurf entscheidet über endgültigen Verkaufspreis

Köln - So etwas gab es bei " Bares für Rares " noch nie: Weil sich Händler und Verkäufer nicht einigen können, entscheidet am Ende ein Münzwurf über den finalen Preis.

"Bares für Rares"-Expertin Wendela Horz (56) nimmt die drei Gedenkringe, die Leon aus Eitorf mitgebracht hat, genau unter die Lupe. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Leon aus Eitorf hat drei Gedenkringe mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, die laut Wendela Horz (56) allesamt aus dem 19. Jahrhundert stammen. "So viele unglaubliche Geschichten stecken darin", schwärmt die ZDF-Expertin während ihrer Begutachtung.

Das erste Exemplar zeigt geflochtenes Haar im Ringkopf mit einem Bergkristall als Schutzglas. Die Ringschiene aus 375er-Gold stammt aus einer anderen Zeit. Wie die Sachverständige anmerkt, sei diese im 20. Jahrhundert ausgetauscht worden.

Auch vom zweiten Ring ist Horz beeindruckt. Zu sehen ist ein Chrysoberyll als Edelstein in der Mitte sowie einige Saatperlen. Als Material wurde 585er-Gold verwendet. Das letzte Schmuckstück besteht dagegen aus 750er-Gold, mit Diamant und Perlen.

Den allgemeinen Zustand bewertet die Expertin als gut, trotz einiger Gebrauchsspuren. Zudem betont sie: "Solche Stücke sind bei Sammlern sehr gefragt und sind sehr gut verkäuflich." Leons Vater hatte das Trio vor über 20 Jahren auf einem Flohmarkt erworben.

Als Horst Lichter (64) den Wunschpreis seines Gastes erfährt, fällt er aus allen Wolken. Dieser beträgt 1500 Euro - pro Ring! Horz sieht darin vielmehr den Gesamtwert des Konvoluts. Verkaufen will Leon dennoch. Zu Hause würden die Ringe nur "rumliegen", wie er sagt.