Hammer bei "Bares für Rares": Gigantischer Geldregen für ahnungslose Verkäuferinnen

"Das ist ein imposanter Ring, voll besetzt mit Diamanten, und in der Mitte haben wir eine Reihe aus großen Brillanten im Altschliff", klärt sie auf.

Schmuckliebhaberin Susanne Steiger (42) kann das Schmuckstück ersteigern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Entworfen worden sei der Ring zwischen 1910 und 1920. "Das Ganze in Platin gearbeitet. Ich fange mal direkt mit der Ringschiene an, weil sie ist vierkantig gearbeitet", so die 59-jährige Expertin.

Die beiden Freundinnen kommen aufgrund der Expertise aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Daher möchte Hiltrud auch satte 5000 Euro für den Klunker haben.

Doch Rezepa-Zabel kann dem nicht zustimmen und taxiert den Ring auf gerade einmal 1800 bis 2000 Euro. Dennoch ist sich die Sauerländerin sicher, dass sie ihn verkaufen möchte.

Im Händlerraum sind alle ganz begeistert von dem Mitbringsel, sodass sich ein wahres Bietergefecht entwickelt. Es geht Schlag auf Schlag und ein Kopf-an-Kopf-Rennen startet - so schnell, dass die zwei Freundinnen fast gar nicht mehr folgen können.

Am Ende sichert sich Susanne Steiger (42) den Ring für stolze 2600 Euro und somit liegt der Preis deutlich über der Expertise.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.