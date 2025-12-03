Horst Lichter bricht Auftritt bei "Bares für Rares" ab und schickt Gäste nach Hause

Köln - Simone Martini und Joachim Paul hoffen bei " Bares für Rares " auf das ganz große Geld, doch die Expertise wird zum Super-GAU: Horst Lichter (63) bricht den Auftritt ab!

Joachim Paul und seine Schwägerin Simone Martini möchten bei "Bares für Rares" ein stolzes Sümmchen abräumen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäufer kommen mit einem besonderen Schmuckstück in das Pulheimer Walzwerk bei Köln, welches einst Joachims Mutter gehörte. Es handelt sich um eine Halskette aus den 1970er-Jahren. Getragen wurde sie nur zu besonderen Anlässen.

ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) schaut sich das edle Objekt ganz genau an - und ist begeistert. Vor allem die Qualität des riesigen "Deep-Russian"-Amethysts bringt die 60 Jahre alte Sachverständige zum Schwärmen.

"Dieses Schmuckstück glänzt natürlich durch seinen fantastisch violetten Amethyst. Ganz wunderbar", jubiliert die Kunsthistorikerin. Satte 25 Karat bringt der Klunker auf die Waage. Hinzu kommt noch eine Vielzahl an Brillanten und Trapezen für 2,1 Karat.

Als Grundmaterial wurde 750er-Weißgold verwendet. Auch das allgemeine Design des Accessoires gefällt Rezepa-Zabel sehr gut. Doch schlagen sich die wertvollen Werkstoffe auch auf den Preis nieder?

Joachims Preisvorstellung hat sich jedenfalls gewaschen: "Sie ist mal geschätzt worden. Der Preis lag bei knapp unter 9000 Euro. Also 8000 Euro wäre mein Wunsch. Wir wollten sie eigentlich zerlegen und der Juwelier hat gesagt: Nein, das mache ich nicht."