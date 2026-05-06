Eberhard flickt DDR-Objekt: Das sagen "Bares für Rares"-Händler zu seinem "Upgrade"

Köln - Eigenhändig an einem Objekt herumpfuschen führt selten zu einer Verbesserung. Doch es gibt Ausnahmen, wie ein Verkäufer bei " Bares für Rares " eindrucksvoll beweist.

Eberhard und Daniela aus Strausberg (Brandenburg) haben ein Schmuckstück aus der ehemaligen DDR zu "Bares für Rares" mitgebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Eberhard und Daniela aus Strausberg haben eine "Mistkäfer-Brosche" in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Wie der Studio-Gast berichtet, habe seine Mutter in den 1970er-Jahren Schmuck gesammelt, als er "im heiratsfähigen Alter" gewesen sei.

Dieser sollte eingeschmolzen werden, um daraus einen Ehering fertigen zu lassen. "Damals musste man in der DDR Gold abgeben, um vernünftige Ringe zu erhalten", erläutert der Verkäufer im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64).

Am Ende entschied sich die Familie gegen den Feuer-Tod. Und so landete die Brosche jetzt im ZDF. Expertin Heide Rezepa-Zabel fällt allerdings sofort etwas auf: Der mittlere Stein ist nicht mehr original. Schmunzelnd muss Eberhard gestehen: "Den habe ich auf dem Flohmarkt entdeckt."

Da der dritte Panzer fehlte, baute der Brandenburger den Stein kurzerhand selbst ein. "So sieht es auch aus", merkt Rezepa-Zabel lachend an. Die Herstellung der Brosche datiert sie derweil in die Kolonialzeit - "etwa zwischen 1880 und 1910".

Auch die Schlichtheit des Materials (585er-Gold) entspreche ganz dem damaligen Zeitgeschmack. Insgesamt taxiert die 60-Jährige den Wert des DDR-Schmuckstücks auf 250 Euro. Gewünscht waren 200 Euro. Das passt.