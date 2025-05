Irre! Trödelfund geht bei "Bares für Rares" für 320-fachen Kaufpreis über den Tisch

Franz-Josef Noll (r.) aus Koblenz bietet bei "Bares für Rares" eine alte Jugendstil-Vase zum Verkauf an. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Selbst Horst Lichter (63) erkennt, dass es sich bei dem Mitbringsel um etwa Besonderes handeln könnte. "Wenn ich so eine Vase sehe aus Keramik, die auch noch so schön ist, dann habe ich sofort Kandern im Kopf", sinniert der Moderator.

Experte Colmar Schulte-Goltz (51) zeigt sich beeindruckt, denn der ehemalige TV-Koch beweist genau den richtigen Riecher. Das Jugendstil-Objekt stammt tatsächlich aus den Tonwerken Kandern, und zwar aus einer Zeit um 1900.

Entworfen wurde das Gefäß wohl von Max Laeuger. Allerdings fehlt die entsprechende Signatur am Boden, welche die Keramikarbeit noch wertvoller machen würde. Die Beschädigungen an der Oberfläche fallen derweil nicht groß ins Gewicht.

"Ich sach' mal so: Da haste einen guten Fang gemacht", merkt Horst Lichter an, nachdem er die Fünf-Mark-Story gehört hat. Und auch Noll glaubt inzwischen, eine echte Rarität zu besitzen. Erst kürzlich habe er in einem Museum ähnliche Vasen entdeckt.

Obwohl er völlig ahnungslos ist, wünscht sich der Verkäufer satte 300 Euro für seinen Trödelfund. Groß ist das Staunen als Schulte-Goltz den Wert anschließend auf stolze 600 bis 700 Euro taxiert. Mit Signatur wäre die Keramik sogar bis zu 2000 Euro wert gewesen. Wahnsinn!