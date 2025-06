Verwirrung bei "Bares für Bares": Händlerin kann ihr finales Gebot nicht bezahlen

Eine Uhr versetzt die Händler bei "Bares für Rares" in Begeisterung: Susanne Steiger erhält den Zuschlag, kann ihr Mega-Gebot aber nicht mal komplett bezahlen.

Von Frederick Rook

Köln - Eine Luxusobjekt versetzt die Händler bei "Bares für Rares" in Begeisterung. Schon die Expertise ist eine echte Sensation. Am Ende geht der Zuschlag an Susanne Steiger, dabei kann die 42-Jährige ihr Mega-Gebot nicht mal sofort komplett bezahlen.

Alles in Kürze Luxus-Uhr bei "Bares für Rares" ausgestellt

Patek Philippe wird auf 7500-9000 Euro geschätzt

Susanne Steiger bietet 8000 Euro und gewinnt

Steiger kann Gebot nicht sofort bezahlen

Restbetrag wird überwiesen Mehr anzeigen

Jürgen Eyding (l.) aus Bad Soden-Salmünster möchte bei "Bares für Rares" eine goldene Armbanduhr verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares "Das ist eine Patek Philippe", staunt Expertin Heide Rezepa-Zabel (59), als sie das goldene Uhrenmodell vor sich auf dem Tresen liegen sieht. Moderator Horst Lichter (63) schnappt sofort nach Luft, denn er weiß: Das wird richtig teuer! Mitgebracht hat das gute Stück Jürgen Eyding aus Bad Soden-Salmünster. Ein Zertifikat belegt, dass der Chronometer 1946 an einen Großonkel in Antwerpen (Belgien) verkauft worden war. "Und der hat sie verschenkt an seine Schwiegertochter." Die sei für den früheren Gymnasiallehrer wie eine Oma gewesen. Von ihr habe er den Zeitmesser schließlich zum Abitur geschenkt bekommen. Jetzt soll er zu Geld gemacht werden, denn Jürgen möchte sich ein Elektroauto kaufen. Bares für Rares Verärgerung bei "Bares für Rares": Verkäufer will Preis-Klatsche nicht akzeptieren "Hier haben wir ein Modell aus den 40er-Jahren, die Calatrava 1509. Ein schickes Modell, natürlich aus 18-karätigem Gold", erklärt Rezepa-Zabel. Auch die "Funktionalität ist tipptopp". Einzig das Armband sei in der Vergangenheit durch ein neues ersetzt worden. Doch was ist das Objekt wert? Der Verkäufer erhofft sich einen Erlös von 5500 Euro. Dem kann die Sachverständige nicht zustimmen. Nach einer kurzen Spannungspause stellt sie klar: "Diese Uhr 1509 wird gehandelt mit circa 7500 bis 9000 Euro." Jürgen ist baff.

Das "Calatrava 1509"-Modell von Patek Philippe soll laut Expertise von Heide Rezepa-Zabel (59) bis zu 9000 Euro wert sein. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

2000-Euro-Sprung von Susanne Steiger bringt Konkurrenz zum Schweigen