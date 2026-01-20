Mega-Gewinn! Flohmarktfund sorgt für strahlende Gesichter bei "Bares für Rares"
Köln - Ein Ehepaar aus Montabaur kommt mit einem Flohmarktfund zu "Bares für Rares". In der ZDF-Trödelshow erweist sich das Schnäppchen als echte Rarität und sorgt für einen Mega-Gewinn!
Sven Klug-Offermann und Carola Noack betreten die Hallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einer Silberdose im Gepäck.
"Wir gehen gerne auf Flohmärkte", verrät das Paar gegenüber Moderator Horst Lichter (63). Und genau auf so einem habe man für 20 Euro dieses kleine Stück erworben.
"Es ist eine wunderbare Dose, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden ist", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52).
Die eiförmige Dose im Rokokostil sei Handarbeit aus 750er-Silber und wurde in Görlitz hergestellt. Sogar der Silberschmied sei anhand der Punze nachvollziehbar, was den Sachverständigen begeistert.
Allerdings stellt der 52-jährige Kunsthistoriker und Galerist auch eine kleine Beschädigung fest. Ein kleines Loch, welches offenbar bei einem Sturz entstanden sei, stört ihn. "Ich würde es allerdings so lassen", rät er.
"Bares für Rares"-Händler stehen Silberdose zunächst kritisch gegenüber
Der Verkäufer aus Montabaur hat sich vorher schlau gemacht und den Silberwert errechnet. Seiner Einschätzung nach liege er bei 160 Euro - und genau diese Summe möchte er haben.
Doch der Experte muss korrigieren: "Der Ankaufswert für 187 Gramm liegt bei 100 Euro." Dennoch sei die Dose mindestens 500 Euro wert. Ohne das kleine Loch hätte man sogar 1200 bis 1500 Euro bekommen können.
Im Händlerraum hält sich die Begeisterung zunächst in Grenzen. "Das müsste mal zum Silberschmied", findet Thorsden Schlößner (64).
Auch Julian Schmitz-Avila (39) bestätigt die Meinung seines Kollegen. "Es ist in keinem so guten Zustand", so der Händler kritisch.
Nichtsdestotrotz bieten fast alle Protagonisten mit - auch Schlößner. Den Start macht Walter "Waldi" Lehnertz (58) mit 120 Euro. Schlussendlich setzt sich aber der 64-jährige Schlößner durch, der der Silberdose zunächst noch skeptisch gegenübergestanden hat.
Im Endeffekt legt der Händler 500 Euro für den Flohmarktfund hin, sodass das Ehepaar aus Montabaur einen Gewinn von 480 Euro macht.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares