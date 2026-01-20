Mega-Gewinn! Flohmarktfund sorgt für strahlende Gesichter bei "Bares für Rares"

Köln - Ein Ehepaar aus Montabaur kommt mit einem Flohmarktfund zu " Bares für Rares ". In der ZDF-Trödelshow erweist sich das Schnäppchen als echte Rarität und sorgt für einen Mega-Gewinn!

Carola Noack und Sven Klug-Offermann möchten bei "Bares für Rares" einen Flohmarktfund zu mehr Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Sven Klug-Offermann und Carola Noack betreten die Hallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einer Silberdose im Gepäck.

"Wir gehen gerne auf Flohmärkte", verrät das Paar gegenüber Moderator Horst Lichter (63). Und genau auf so einem habe man für 20 Euro dieses kleine Stück erworben.

"Es ist eine wunderbare Dose, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden ist", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52).

Die eiförmige Dose im Rokokostil sei Handarbeit aus 750er-Silber und wurde in Görlitz hergestellt. Sogar der Silberschmied sei anhand der Punze nachvollziehbar, was den Sachverständigen begeistert.

Allerdings stellt der 52-jährige Kunsthistoriker und Galerist auch eine kleine Beschädigung fest. Ein kleines Loch, welches offenbar bei einem Sturz entstanden sei, stört ihn. "Ich würde es allerdings so lassen", rät er.