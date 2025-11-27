"Bares für Rares"-Kandidatin droht Preisfiasko, dann greift ihr kleiner Sohn ein

Köln - Ein pfiffiger Siebtklässler düpiert bei " Bares für Rares " die Händler. Das Tragische: Seine Mutter gibt das Verkaufsobjekt dennoch weit unter Wert ab!

Anja Hartmann und ihr Sohn Piet wollen bei "Bares für Rares" ein kleinformatiges Gemälde von Künstler Christian Rohlfs verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anja Hartmann und ihr Sohn Piet aus Neustadt sind große Fans der beliebten ZDF-Trödelshow. Mit einem Gemälde haben die beiden es nun selbst bis ins Pulheimer Walzwerk bei Köln geschafft. Es handelt sich um ein Erbstück der Großtante.

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät das Mutter-Sohn-Duo, dass das kleinformatige Werk seit zehn Jahren im Kleiderschrank wohne. Auch eine frühere Auktion brachte keinen Erfolg: Niemand interessierte sich für "die schwere Kost".

Dabei stammt das signierte Bild von einem namhaften Künstler - Christian Rohlfs. Das Exemplar aus der Sendung sei mit Tempera auf Papier gefertigt und "ein Unikat", wie Experte Detlev Kümmel (57) fachkundig darlegt.

Das Motiv zeige einen Mann mit rotem Kopf und geballter Faust. Gemalt wurde es 1919, ein Jahr nach dem Ende der Ersten Weltkriegs. "Damals gab es eine Menge Kummer und Probleme", begründet Kümmel die Wutgeste. Satte 2000 Euro wünscht sich Anja für ihr Mitbringsel.

Sogar ein Echtheitszertifikat hat die Verkäuferin mit dabei. "Eine Menge Geld für ein kleines Bild", schnauft Lichter. Dann sorgt sein Experte für einen Hammer: Kümmel hält sogar 2500 bis 3000 Euro für möglich. Wow!