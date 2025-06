Kandidatin findet Uhr: Was dann bei "Bares für Rares" passiert, macht sie fassungslos

Köln - Bei " Bares für Rares " steht ein Objekt zum Verkauf, das ein Teil der Protagonisten noch nie zuvor gesehen hat. Zur Belohnung räumt die Verkäuferin am Ende eine Summe ab, die sie fassungslos macht!

Alles in Kürze

Das Gehäuse selbst sei in 18 Karat gefertigt, doziert Horz weiter. Derweil warten Ulrike und Ilona eigentlich nur noch gespannt auf den Schätzpreis: "1200 bis 1500 Euro", eröffnet ihnen die Expertin. Das Verkäufer-Duo ist sprachlos.

So eine Kombination hatte die Sachverständige noch nie zuvor gesehen. Die Herstellung datiert sie "auf jeden Fall vor 1934". Der Mondkalender sei erst später dazugekommen. Er könne mit verschiedenen Uhrwerken kombiniert werden. "Wirklich faszinierend."

Das gute Stück sei ihr beim Räumen des Elternhauses in die Hände gefallen. Expertin Wendela Horz (55) ist sofort Feuer und Flamme. Und das hat seinen Grund: "Diese Uhr verfügt über etwas ganz Besonderes", merkt sie geheimnisvoll an.

Ulrike aus Siegen ist mit ihrer Freundin Ilona in das Pulheimer Walzwerk gereist. Mit dabei hat sie eine Taschenuhr. "Die hat mein Großvater mal zu einem Dienstjubiläum geschenkt bekommen", verrät sie auf Nachfrage von Moderator Horst Lichter (63).

Juwelierin Susanne Steiger (42, r.) legt für den seltenen Zeitmesser am Ende satte 1800 Euro auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Juwelierin Susanne Steiger (42) erkennt die Sensation sofort. "Wussten Sie, welchen Schatz Sie da haben?", erkundigt sie sich bei den Damen. "Ich habe eine Taschenuhr mit Mondphase, Kalender und Uhr eigentlich noch nie gesehen. Wahnsinn!"

Ihrer Begeisterung kann Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz nur beipflichten. "Das ist schon ein Highlight", gibt der 58-Jährige zu und bietet gleich mal satte 1500 Euro für den "Prügel". Die Expertise ist damit bereits erreicht. Geht etwa noch mehr?

Steiger ist verunsichert. Jedes Gebot sei "ein Schuss ins Blaue", da diese Uhren so selten seien. Daraufhin hakt Lehnertz bei den Studio-Gästen nach, was denn die Expertin gesagt habe. "Die war sehr fasziniert", verrät Ulrike, ohne sich in die Karten schauen zu lassen.

Ein cleverer Schachzug, der tatsächlich belohnt wird: Steiger erhöht auf 1800 Euro und erhält dafür auch den Zuschlag. Die Verkäuferin zeigt sich zum Abschied fassungslos: "Das erste hohe Gebot hat mich schon fast vom Hocker gerissen. Wahnsinn!"

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.