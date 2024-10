Super-GAU bei "Bares für Rares": Auf Top-Expertise folgt die eiskalte Händler-Abfuhr!

Köln - Eine Top-Expertise ist bei " Bares für Rares " meist die halbe Miete. Doch in diesem Fall lassen die Händler den Verkäufer eiskalt im Stich!

In der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" steht eine alte Musikbox der Firma Wurlitzer zum Verkauf. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Manfred Bernhard (68) aus Linnich hat eine Musikbox in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Als der Titel "Kleine Annabell" ertönt, ist Horst Lichter (62) so begeistert, dass er gleich lauthals mitsingt. Mitbieten darf er laut Regelwerk nicht.

Bei dem Objekt handelt es sich um einen echten Scheunenfund, der über viele Jahre hinweg restauriert wurde. "Ich habe die jetzt über 20 Jahre und viele Teile ausgetauscht", verrät der Besitzer. Aus Platzgründen soll das gute Stück dennoch weg.

"Man hat es am Sound schon gehört: Es ist eine Wurlitzer", erklärt Experte Detlev Kümmel (56). "Eine sehr solide Arbeit - in der Optik und im Klang." Hergestellt worden sei das Gerät von der US-Firma um 1967 - und zwar in Deutschland.

Insgesamt attestiert der Sachverständige der Rarität einen Top-Zustand. Sogar die 50 angezeigten Platten sind noch vollständig. "Von denen muss ich mich ja auch trennen", merkt der Besitzer an. Sein Wunschpreis: 1000 Euro für die Musikbox, 200 Euro für die Platten.

"Ich bin ganz bei Ihnen", stimmt Kümmel der Einschätzung zu. Bis zu 1200 Euro seien für die alte Wurlitzer durchaus zu erzielen. Der Verkäufer freut sich: "Dann hoffe ich, dass sich auch im Händlerraum jemand begeistert." Wenn er sich da mal nicht irrt …