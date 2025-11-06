Unfassbar! "Bares für Rares"-Händler lassen Deal platzen, Student sieht keinen Cent

Köln - Obwohl er die Expertin mit seinem Mitbringsel zu Tränen rührt, geht ein junger Student bei " Bares für Rares " am Ende ohne einen Cent nach Hause. Im Händlerraum platzt der erhoffte Deal auf spektakuläre Weise!

Musikstudent Cedric Höller (l., 24) möchte bei "Bares für Rares" die Partitur der 3. Symphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Cedric Höller hat nicht nur seine beste Freundin Luisa Hasselbring (beide 24) mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht, sondern auch einen ganz besonderen Schatz, der ihm einst in einem öffentlichen Bücherschrank in die Hände fiel.

Das Deckblatt verrät: Es handelt sich um die Partitur der 3. Symphonie, welche Felix Mendelssohn-Bartholdy Königin Victoria gewidmet hatte - und zwar in einer Erstausgabe. Den Preis liest Wendela Horz (55) laut vor: "5 Taler und 15 Neugroschen."

Für die Sachverständige ist der Fund überwältigend. "Ich liebe öffentliche Bücherschränke – und dass Ihnen so etwas da begegnet, ist ganz wunderbar", erklärt sie mit Tränen in den Augen. Entstanden sei die Partitur im Jahr 1843.

Doch was ist das historische Dokument heute wert? Cedric wünscht sich 1000 Euro, die Horz allerdings nicht bestätigen kann. Sie drückt den Preis auf 400 Euro nach unten. Trotz der unerwarteten Ernüchterung stimmt der Student einem Verkauf zu.

Es ist jedoch deutlich spürbar, wie sehr der Hesse an seinem Bücherschrank-Fund hängt. Zu diesem Zeitpunkt ahnt allerdings noch niemand, welch spektakuläre Entwicklung sein Besuch in der ZDF-Trödelshow noch nehmen würde …