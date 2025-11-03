Sensation bei "Bares für Rares": Saftige Expertise sorgt bei Verkäuferin für einen Schock

Köln - Ein Erbstück verschlägt sowohl Moderator Horst Lichter (63) als auch den Händlern bei " Bares für Rares " den Atem. Die saftige Expertise sorgt zudem für Staunen bei den Verkäufern.

Irene und Titus aus Wietmarschen wollen bei "Bares für Rares" ein Bild verkaufen, welches sie von einer Tante geerbt bekommen haben. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Irene und Titus aus Wietmarschen in Niedersachsen haben sich auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht, um ein Erbstück zu verkaufen. Beim Eintreffen ist dem Ehepaar jedoch nicht bewusst, welchen Wert das Gemälde hat.

"Das haben wir von meiner Tante geerbt vor zwölf Jahren. Danach haben wir uns auch ein bisschen erkundigt", verrät die Verkäuferin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Gestüt betreibt.

Auf diesem leben im Übrigen auch Hühner, was ihr großes Hobby ist und so gibt sie preis, dass ihr nächster Hahn nach dem früheren TV-Koch benannt werden solle. "Da würde ich mich aber sehr drüber freuen", so der 63-jährige Moderator.

Für die Expertise ist dieses Mal Friederike Werner (63) zuständig. "Das Gemälde ist von dem Münchener Maler Paul Höcker. Er studierte in den 1870er Jahren dort an der Akademie und war seit 1891 dort Professor", weiß die Sachverständige.