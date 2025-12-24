"Bares für Rares": Nach Abschluss des Deals wird der Verkäufer plötzlich laut
Köln - Solch eine Einlage hat es bei "Bares für Rares" wahrscheinlich auch noch nicht gegeben. Als der Deal abgeschlossen ist, erhebt der Verkäufer plötzlich seine Stimme - aber anders als gedacht!
Georg Terlutter (87) bringt ein altes Werbeschild mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Das Exemplar sei stolze 80 Jahre alt und der Maschinenschlosser aus Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen habe es 45 Jahre in seinem Keller gelagert, berichtet Terlutter. Doch jetzt will er es in der beliebten ZDF-Show veräußern.
Auf dem Schild steht in weißer und blauer Schrift "Miele Heissmangel" geschrieben. "Heute ist das leider eine Technik, die uns verloren geht", so Experte Colmar Schulte-Goltz (52) über das Objekt, das aus Emaille sei.
Laut Prüfzettel auf der Rückseite sei das Schild 1979 von der Firma Boos & Hahn hergestellt worden. "Da kommt das mit den 80 Jahren nicht ganz hin", stellt jedoch Moderator Horst Lichter (63) fest.
Trotzdem möchte der 87-jährige Verkäufer 200 Euro für das Werbeschild haben. Geht der Sachverständige da mit? Tatsächlich schätzt der Experte den Wert des Objekts sogar auf 200 bis 250 Euro!
"Bares für Rares"-Händler zeigen großes Interesse am Werbeschild
Im Verkaufsraum angekommen, zeigt sogar Schmuck-Liebhaberin Susanne Steiger (43) Begeisterung für das Schild. "Ich find's schön", so die gebürtige Aachenerin.
Den Start macht aber Markus Wildhagen (59), der mit 120 Euro eröffnet. Auch Walter "Waldi" Lehnertz (58) und Christian Vechtel (50) sind im Rennen, sodass der Schätzwert des Experten schon schnell übertroffen wird.
Der 59-jährige Wildhagen will das Exemplar jedoch unbedingt haben, weshalb er stolze 300 Euro bietet. "Gehst du noch drüber, Waldi?", will Kollegin Steiger wissen und fragt hinterher: "Oder lässt du dich von Markus in die Mangel nehmen?"
Allerdings lässt sich "Waldi" nicht auf die Spielchen ein und steigt aus, sodass Wildhagen den Deal für 300 Euro abschließt. Doch das Highlight folgt erst im Anschluss.
Als Georg die drei grünen Scheine schon in der Hand hat und auf dem Weg aus dem Händlerraum heraus ist, dreht er sich plötzlich um und fängt laut an zu singen. "Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schaue ich auch von oben zu. Auf meine alten Tage leg’ ich mich nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu", trällert der 87-Jährige.
Mit diesem Lied trat Lale Anderson 1961 für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und jetzt versüßt der Verkäufer damit den Händler den Tag. "Die Sendung wurde immer mit 'Tschüss' verabschiedet, und darum habe ich mal etwas anderes gesucht und dieses Lied gesungen", erklärt er seine Gesangseinlage im Anschluss.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares