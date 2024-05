"Bares für Rares"-Urgestein Walter "Waldi" Lehnertz droht dem ZDF: "Bin sofort weg!"

Antiquitätenhändler Walter "Waldi" Lehnertz (57) hat sich bei "Bares für Rares" vor allem durch sein traditionelles Startgebot von 80 Euro einen Namen gemacht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Seit 2013 flimmert die Trödelshow bereits über die Mattscheibe. Der Antiquitätenhändler zählt zu den Händlern der ersten Stunde und ist auch heute noch ein fester Bestandteil der Show mit Moderator Horst Lichter (62).

Neben seiner Tätigkeit im TV und seinem Laden in der Eifel hat sich der 57-Jährige, der sich vor allem mit einem traditionellen 80-Euro-Gebot einen Namen gemacht hat, jetzt noch ein weiteres Standbein aufgebaut: Er ist nun auch als Krimi-Autor unterwegs.

Das Tausendsassa-Dasein hat auch Auswirkungen auf seine Präsenz bei "Bares für Rares". Im Interview mit t-online verriet das ZDF-Gesicht, dass es seine Drehtage für die Sendung bereits von 70 auf 40 Drehtage im Jahr herunterschrauben musste.

An einen kompletten Rückzug aus dem Format will Waldi aber noch nicht denken. In einem bestimmten Fall würde er jedoch sofort seine Koffer packen und die Brocken hinschmeißen, wie er unmissverständlich klarmacht.