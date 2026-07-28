Am Valentinstag abserviert: RTL-Hofdame packt über Liebespleite mit Boyband-Star aus

Köln/Schweiz - Hofdame Jasmin sorgt auch nach dem Ende der achten Staffel von " Bauer sucht Frau International " noch für Schlagzeilen: Jetzt hat die 41-Jährige über ihre Liebespleite mit Ex-Boyband-Star Benjamin Boyce (57) ausgepackt.

Jasmin (41) nahm an der achten Staffel der International-Variante von "Bauer sucht Frau" teil. © Bildmontage: Instagram/jazzy_rose777 (Screenshots)

Kurz nachdem sie im TV von Landwirt Andreas (46) abserviert worden war, enthüllte die Schweizerin auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie vor vielen Jahren einmal mit dem "Caught in the Act"-Sänger liiert gewesen sei. Doch dann brach er ihr das Herz.

Wie Jasmin jetzt im "Bild"-Interview ausplaudert, habe sie der Popstar vor etwa 15 Jahren auf Facebook entdeckt und ihr seine Nummer geschickt. "Wir haben fast fünf Stunden telefoniert", erinnert sich die Kinderkrankenschwester an die Anfänge zurück.

Im Oktober 2020 kam es dann zu einem ersten persönlichen Treffen in Köln, der Wahlheimat des britischen Musikers. Zuvor habe Boyce ihr eröffnet, dass er schon immer in sie verliebt gewesen sei. Der erste Moment am Bahnhof verlief magisch.

"Ich war total nervös. Ben hatte mir am Telefon gesagt, dass er mich küssen möchte. Als wir uns sahen, liefen wir aufeinander zu, und es kam direkt zum ersten Kuss. Das war wunderschön", berichtet die ehemalige RTL-Hofdame. Jasmin und Ben wurden ein Paar.

Anschließend entwickelte sich die Beziehung rasant. Wie die Schweizerin weiter ausführt, habe der 1990er-Jahre-Star nach nur drei Monaten um ihre Hand angehalten. "Ich dachte damals wirklich, ich hätte meinen Soulmate gefunden", gesteht Jasmin.