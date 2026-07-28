Am Valentinstag abserviert: RTL-Hofdame packt über Liebespleite mit Boyband-Star aus
Köln/Schweiz - Hofdame Jasmin sorgt auch nach dem Ende der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" noch für Schlagzeilen: Jetzt hat die 41-Jährige über ihre Liebespleite mit Ex-Boyband-Star Benjamin Boyce (57) ausgepackt.
Kurz nachdem sie im TV von Landwirt Andreas (46) abserviert worden war, enthüllte die Schweizerin auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie vor vielen Jahren einmal mit dem "Caught in the Act"-Sänger liiert gewesen sei. Doch dann brach er ihr das Herz.
Wie Jasmin jetzt im "Bild"-Interview ausplaudert, habe sie der Popstar vor etwa 15 Jahren auf Facebook entdeckt und ihr seine Nummer geschickt. "Wir haben fast fünf Stunden telefoniert", erinnert sich die Kinderkrankenschwester an die Anfänge zurück.
Im Oktober 2020 kam es dann zu einem ersten persönlichen Treffen in Köln, der Wahlheimat des britischen Musikers. Zuvor habe Boyce ihr eröffnet, dass er schon immer in sie verliebt gewesen sei. Der erste Moment am Bahnhof verlief magisch.
"Ich war total nervös. Ben hatte mir am Telefon gesagt, dass er mich küssen möchte. Als wir uns sahen, liefen wir aufeinander zu, und es kam direkt zum ersten Kuss. Das war wunderschön", berichtet die ehemalige RTL-Hofdame. Jasmin und Ben wurden ein Paar.
Anschließend entwickelte sich die Beziehung rasant. Wie die Schweizerin weiter ausführt, habe der 1990er-Jahre-Star nach nur drei Monaten um ihre Hand angehalten. "Ich dachte damals wirklich, ich hätte meinen Soulmate gefunden", gesteht Jasmin.
Öffentliche Schlammschlacht mit Kate Merlan leitet Liebes-Aus ein
Erste Risse bekam die junge Liebe im Januar 2021 durch die öffentliche Schlammschlacht zwischen Boyce und seiner Ex-Freundin Kate Merlan (39). Die beiden hatten sich kurz nach ihrer Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" (2019) getrennt.
"Ich hatte das Gefühl, dass ich den Ben verliere, in den ich mich verliebt hatte. Er hat sich immer mehr zurückgezogen", verrät Jasmin gegenüber "Bild". Ihre Beziehung habe zunehmend darunter gelitten. Irgendwann eskalierte die Situation.
In einem Streit habe Ben ihr vorgeworfen, dass sie genauso eifersüchtig sei wie Kate. "Das hat mich sehr verletzt", gibt Jasmin offen zu. Ausgerechnet am Valentinstag zog Boyce dann die Reißleine.
"Ich habe ihn angerufen, weil ich mit ihm reden wollte. Da hat er einfach gesagt: 'Gut, dann trennen wir uns jetzt'", schildert die Kinderkrankenschwester aus der Schweiz das jähe Beziehungsende.
Dass Boyce nur wenige Tage nach der Trennung wieder vergeben gewesen sein soll, habe sie zusätzlich fertiggemacht. Jasmin sagt: "Ich habe zwei Jahre gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Ich habe Ben wirklich geliebt."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/benjaminboyce23, Instagram/jazzy_rose777 (Screenshots)