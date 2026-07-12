Wende um "Bauer sucht Frau"-Hofdame Jasmin: Plötzlich meldet sich RTL mit Kontaktanfrage

Köln - Mit Single-Bauer Andreas (46) hat es bei " Bauer sucht Frau International " nicht geklappt - auch nicht nach der TV-Ausstrahlung. Aus dem Nichts hat Ex-Hofdame Jasmin (41) aber plötzlich Liebes-Post von RTL bekommen!

Mit Bauer Andreas wurde es am Ende nichts - der 46-Jährige entschied sich für Mitstreiterin Katarina (r.). © RTL

Eigentlich war die Suche nach der großen Liebe nach dem Rausschmiss von Andreas vorerst zu den Akten gelegt worden - wäre da nicht die Redaktion von RTL.

Die hat sich mehrere Wochen nach der Ausstrahlung von "BsF" nämlich aus dem Nichts bei der 41-Jährigen gemeldet und von einem interessierten Auswanderer berichtet.

"Durch 'Bauer sucht Frau International' hat sich mein Dating-Life tatsächlich ein bisschen verändert. Nach der Ausstrahlung sind bei der Redaktion sogar Nachrichten und Anfragen für mich eingegangen", schreibt Jasmin auf Instagram.

Einer davon: Rudi aus Österreich! "Statt einfach nur zu schreiben, hat er der Redaktion diesen Brief geschickt", erklärt sie in einem ihrer neuesten Beiträge.

Darin schreibt der TV-Zuschauer, dass ihn insbesondere "Jasmin aus Zürich" innerhalb der letzten Folge "sehr beeindruckt" habe und er sich freuen würde sie einmal persönlich kennenzulernen.