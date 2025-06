Bauer sucht Frau: Als Viehzüchter Björn das zu Lea sagt, ist nichts mehr wie vorher

Alles in Kürze

Rinderzüchter Björn (30) trifft bei "Bauer sucht Frau International" auf seine Hofdamen Sarah (27, r.) und Lea (21). © RTL

Bei seinen Blind Dates in Brandenburg hatte sich der Landwirt im Beisein von Moderatorin und Kuppelfee Inka Bause (56) dafür entschieden, Sarah (27) und Lea (21) zu sich nach Namibia einzuladen, um sie besser kennenzulernen.

Mitbewerberin Sarah gab er hingegen den Laufpass. Die 27-Jährige hatte als Geschenk eine Tupperschale mit Grünkohl mitgebracht. Bei dem Single-Mann kam das nicht ganz so gut an, weshalb ihr eine Reise nach Afrika verwehrt blieb.

In Folge drei sorgt die Anwesenheit der beiden verbliebenen Damen auf der Farm in seiner namibischen Wahl-Heimat für große Nervosität bei Björn. Entsprechend schlaflos verlief auch die erste Nacht. Und das rächt sich am nächsten Morgen.

Als er Lea am Frühstückstisch fragt, ob sie auch gern einen Kaffee möchte, spricht er sie versehentlich mit "Sarah" an. Ein unverzeihlicher Fauxpas, wie die 21-Jährige meint. Im Einzelinterview wird sie deutlich und erklärt: "Da war ich schon ein bisschen sauer!"