Zoff um "Bauer sucht Frau"-Star André: Ehemalige Hofdame geht auf neue Freundin los

Bockhorn - Nachdem es bei " Bauer sucht Frau " (BsF) mit Single-Lady Sophie (25) nicht klappte, fand Landwirt André (30) in Mareike abseits der Kameras sein privates Glück. Seiner ehemaligen Hofdame scheint das gar nicht zu passen ...

"Bauer sucht Frau"-Star André (30) hat in Pferdewirtin Mareike eine neue Liebe gefunden. © Instagram/pferdesport_becker (Screenshot)

Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden Frischverliebten via Instagram mitgeteilt, den nächsten Schritt in ihrer erst wenige Monate alten Beziehung gewagt zu haben. Mareike brach ihre Zelte in Hessen ab und zog zu Andre nach Friesland.

Jetzt, wo sie keine Fernbeziehung mehr führen, teilen der Rindermäster und die gelernte Pferdewirtin auch immer häufiger Beträge von gemeinsamen Unternehmungen im Netz. Ein Post zu einer Shopping-Tour bei IKEA rief nun plötzlich seine Verflossene auf den Plan.

"Wieso markierst du überall BsF? BsF kennt dich gar nicht. Du brauchst nicht zu glauben, dass sie eure Hochzeit filmen werden", polterte Sophie für alle öffentlich sichtbar in die entsprechende Kommentarspalte.

Gemäß der wütenden Zeilen wirft die 25-Jährige ihrer Nachfolgerin also vor, Andrés "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit nur für Klicks, Follower und Fame auszunutzen. An ehrliche Absichten und die wahre Liebe glaubt sie bei den beiden offenbar nicht.