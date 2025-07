Vor dem Umzug: Anna Heiser mit schmerzhaftem Update aus dem Krankenhaus

Anna Heiser bleibt nach ihrer Operation für einige Tage in Windhoek. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Wie Bunte berichtet, meldete Anna sich aus einem Krankenhaus in Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Auf Instagram erklärte sie, dass sie sich einer OP an der Nasenscheidewand unterziehen müsse: "Damit ich richtig Luft bekomme." Am Tag vor dem Eingriff ging sie damit noch recht gelassen um.

Doch nach der Operation dann das böse Erwachen: "Ich nehme alles zurück - Eine Nasenscheidewand-OP ist kein kleiner Eingriff. Kaiserschnitt ist echt nichts dagegen." Trotz der Schmerzen bleibt sie ganz optimistisch: "Ich hoffe, die Lebensqualität danach wird echt hammermäßig sein und das Ganze wird sich gelohnt haben", fasste sie die Operation zusammen.

Mittlerweile konnte Anna das Krankenhaus wieder verlassen, bleibt jedoch noch einige Tage in Windhoek..