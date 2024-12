Bauer sucht Frau: Bei Sarah und Paul scheitert es an der Tierliebe

Oederan - In der 12. Folge von " Bauer sucht Frau " werden die Differenzen zwischen Mutterkuhhalter Paul (22) aus Mittelsachsen und Tierliebhaberin Sarah (20) aus Bayern immer deutlicher. In einem klärenden Gespräch sprechen sie sich endlich aus.

Obwohl die Tiere ziemlich groß sind und spitze Schnäbel und Krallen haben, hat der Bauer Vertrauen in seine Hofdame. Sie stellt sich trotz Respekt vor den Vögeln der Herausforderung. Und siehe da: Die Puten spuren.

Beim gemeinsamen Ausmisten des Stalls nimmt sich Paul der Kritik aus der letzten Folge an: "Das Rauslassen der Puten würde ich dir überlassen." Zuvor beschwerte sich seine Auserwählte, dass sie anpacken statt herumstehen will.

Sarah zeigt Verständnis für seine Bedenken. "Ich versuche, mein Herz nicht so an die Tiere zuhängen. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden können."

Paul und Sarah besprechen ihre Gefühle. © RTL+

Wie die Lösung aussieht, diskutieren Paul und Sarah bei einem klärenden Gespräch am Ende der Hofwoche. Dafür hat er einen gemütlichen Strohballen mit einer Decke und Blumen in der Scheune vorbereitet.

Vor der Aussprache ist Paul ziemlich aufgeregt: "Ich habe lange hin und her überlegt. Ich weiß nicht, was sie fühlt, ob sie meine Meinung vertritt oder was komplett anderes sagt."

Sarah freut sich auf das Gespräch, damit sich endlich klärt, was zwischen den beiden ist. "Weiß nicht, was er mir sagen möchte oder wie er es mir sagen möchte."

Das Gespräch beginnt positiv. Beide sind sich einig, die Woche war schön. Doch bei Sarah stechen gemischte Gefühle stechen raus. Sie weiß einfach nicht, wie sie Paul einschätzen soll.

"Wir sind charakterlich zu verschieden", sagt der Bauer schließlich. Gefühle für eine Beziehung haben sich bei ihm nicht aufgebaut.

Bei Sarah sieht es ähnlich aus: "Ich habe gehofft, dass da gefühlstechnisch noch was kommt, aber es ist leider nicht passiert."

Den Grund verrät sie im Einzelinterview: Die beiden sind zu unterschiedlich und haben andere Meinungen über Tiere. "Ich zeige da einfach mehr Gefühle, und ich denke, dass er sich nicht groß verändern wird."

Das bedeutet Abschied für Sarah und Paul. Sie gehen getrennte Wege, wollen allerdings freundschaftlichen Kontakt halten.

Die Folge läuft am Montagabend, 20.15 Uhr, bei RTL und vorab bei RTL+.