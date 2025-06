"Bauer sucht Frau": Dieser Erzgebirger hofft auf sein Liebesglück

120 Hektar bewirtschaften sie, betreiben Mutterkuhhaltung und bauen Winterroggen, Hafer, Weizen und Erbsen an. Ein Leben für die Landwirtschaft, aber lange Zeit ohne Liebe.

Thomas Köhler ist Bauer aus Leidenschaft. © Sven Gleisberg

Nun hatte er den Mut, sich bei der Kuppelshow zu bewerben. "Ich wünsche mir eine Frau, die das Landleben liebt. Mit der ich zusammen kochen, lachen und vielleicht sogar eine Familie gründen kann."

Mit Hund Fips an seiner Seite ist Thomas oft in der Natur unterwegs, genießt Spaziergänge und die Ruhe des Erzgebirges. Aber etwas fehlt: eine Partnerin, die ihn so nimmt, wie er ist - mit seiner Geschichte, seiner Offenheit und seiner Liebe zum Dorfleben.

Thomas weiß: "Ich muss kein Schauspieler sein. Ich will nur ehrlich zeigen, wer ich bin." Und das ist ein Mann, der gelernt hat, dass Stärke manchmal darin liegt, Schwäche zuzugeben.

Ihr wollt Thomas kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch hier bewerben. Die 21. Staffel läuft ab Herbst 2025 bei RTL, einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht.