Gefühlschaos: So steht es um die Liebe von "Bauer sucht Frau"-Star Ulrike und Heiko

Über 84 Stunden war der gelernte Metzger im Frühjahr unterwegs, um die 57-Jährige in ihrer Wahl-Heimat Brasilien kennenzulernen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Bereits im Staffel-Finale gestanden sich die beiden ihre Liebe.

Noch trennt die beiden Turteltauben eine Distanz von rund 9000 Kilometern. Doch das soll sich bald ändern. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

Wichtig ist der Auswanderin, nichts übers Knie zu brechen. Schließlich sei es fatal, wenn sie die Hälfte vergessen würden und Heiko deshalb das Land verlassen müsse. "Also machen wir einen Schritt nach dem anderen und dafür alles richtig", so die 57-Jährige.

Bis sie ihren Liebsten wieder in die Arme nehmen kann, werden also noch einige Video-Calls ins Land gehen. Aktuell ist Ulrike jedenfalls ziemlich dankbar, dass es diese Möglichkeit zur Kommunikation in der heutigen Zeit überhaupt gibt.

"So telefonieren wir so oft es eben seine und meine Zeit erlaubt", führt Ulrike weiter aus. Das letzte Mal abseits des Computer- oder Handy-Bildschirms gesehen, hat sich das Paar im Juli.

Eigentlich wollte die Eukalyptus-Farmerin ihren Liebsten zu seinem Geburtstag besuchen. Doch als Heiko "aufgrund von arbeitsbedingt auftretenden, gesundheitlichen Problemen krankgeschrieben" wurde, reiste sie schon früher nach Bayern, um ihn zu unterstützen.