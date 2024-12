Bauer sucht Frau: Hofdame Sarah hat Auge auf Vater von Jungbauer Paul geworfen

Hofdame Sarah suchte das Gespräch mit Bauer Paul. © RTL

Am Abend suchte Sarah dann das Gespräch mit Paul, um ihre Gefühle auf den Tisch zu legen. Dabei hielt sie sich nicht zurück: "Ich habe das Gefühl, dass du deine Freude und Liebe zu den Tieren nicht zeigst. Bei deinem Vater sehe ich das, bei dir leider nicht. Das finde ich schade."

Doch Sarah ging noch weiter und stellte die entscheidende Frage: "Wenn du das bei den Tieren nicht zeigen kannst, wie soll das dann mit einer Frau funktionieren?"

Paul nahm die Kritik an, zeigte aber auch, dass er mit Gefühlsäußerungen kämpft. "Das passiert bei mir innerlich, ich kann das nicht so zeigen. Aber ich gebe mir Mühe und mein Bestes, damit du spürst, was ich wirklich für dich fühle", versprach er. Sarah zeigte sich nachdenklich, war aber erleichtert, dass Paul sich zumindest öffnen will.

Wird aus den beiden ein Paar? Für Sarah bleibt die Frage, ob Paul ihre Erwartungen erfüllen kann. Ihre Nähe zu Pauls Vater und dessen offene, herzliche Art haben bei ihr Spuren hinterlassen. Paul steht damit nicht nur unter Druck, sich in der Beziehung zu beweisen, sondern auch im Schatten seines eigenen Vaters.

Trotz aller Zweifel gaben sich beide am Ende Hoffnung. "Das war schön, dass wir da jetzt eine kleine Lösung gefunden haben", fasste Sarah das Gespräch zusammen. Ob Paul seine schüchterne Zurückhaltung ablegen kann und Sarahs Herz gewinnt, bleibt jedoch ungewiss. Für Drama ist bei "Bauer sucht Frau" jedenfalls gesorgt.

Die Folge läuft am Montagabend, 20.15 Uhr, bei RTL und vorab bei RTL+.