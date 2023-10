"Bauer sucht Frau international": RTL greift hart durch und wirft Landwirt raus!

"Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen", so die Mitarbeiterin des Kölner Privatsenders. Details zu den mutmaßlichen Lügen nannte sie nicht.

Im Spin-off des beliebten Kuppelformats will Moderatorin Inka Bause (54) wieder einsamen Landwirten rund um den Globus zu ihrem ganz persönlichen Liebesglück verhelfen.

Moderatorin Inka Bause (54) spielt bald wieder weltweit die Kuppelfee für einsame Landwirte. © RTL/Willem Very

In seinem Vorstellungsvideo hatte der Viehzüchter aus Bosnien und Herzegowina noch betont, dass er in dem Flirtformat seine Traumfrau kennenlernen möchte. Auch von eventueller Familiengründung war die Rede.

"Ich brauche keine Putzfrau, ich brauche keine Köchin. Ich suche einen Menschen, mit dem ich mich gut verstehe", stellte Isidor in dem Clip klar. Nach dem Rauswurf ist er bei der Suche nach seiner besseren Hälfte nun wieder auf sich allein gestellt.

Unter den "neuen Bauern" befindet sich in diesem Jahr auch eine ganz besondere Frau. Sie heißt Marisol, ist 65 Jahre alt und baut in ihrer Wahl-Heimat Kolumbien Bio-Kaffee an.

Ein schwerer Schicksalsschlag veränderte alles. Marisol erkrankte schwer an Krebs, kämpfte sich jedoch zurück ins Leben. Sie kehrte Deutschland den Rücken und wanderte in ihr südamerikanisches "Seelenland" aus.

Die Ausstrahlung der sechsten Special-Staffel von "Bauer sucht Frau" ist dann für das kommende Jahr geplant.