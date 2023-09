"Bauer sucht Frau International" startet: Marisol wanderte nach Schicksalsschlag aus

Doch dann änderte ein Schicksalsschlag alles. Marisol erkrankte schwer an Krebs, kämpfte sich jedoch zurück ins Leben und fasste einen drastischen Entschluss: Sie kehrte Deutschland den Rücken und in ihr "Seelenland" Kolumbien zurück.

Sie heißt Marisol, ist 65 Jahre alt und baut in ihrer Wahl-Heimat Kolumbien Bio-Kaffee an. Als Tochter einer chilenischen Mutter und eines deutschen Vaters verbrachte sie den Großteil ihrer Kindheit in Südamerika, bevor sie im Teenager-Alter mit ihren Eltern nach Deutschland kam.

Der dritte liebeshungrige Landwirt im Bunde ist Fritz aus Frankreich. Der 45-jährige Milchvieh- und Ackerbauer ist vor rund 20 Jahren mit seinen Eltern und seinem Bruder Christof aus der Schweiz ausgewandert und lebt zusammen mit seiner Familie in einem Bauernhaus in den Rhone-Alpen.

Vor etwa fünf Jahren fasste sich der zweifache Vater, der bereits einmal verheiratet war und schon zwei Enkel hat, jedoch ein Herz: Er reiste nach Guatemala und verliebte sich so sehr in das Land, dass er sich dort ein neues Leben aufbaute.

In der sechsten International-Staffel ist auch Farmer Andreas (63) aus Guatemala dabei. Er kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und arbeitete hierzulande fast 30 Jahre lang in der IT-Branche.

Marisol, Andreas, Fritz und viele weitere einsame Herzen werden in zwei Folgen "Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit" am 3. Oktober (19.05 Uhr) und am 8. Oktober (12.30 Uhr) vorgestellt. Wer Interesse daran hat, einen der Singles kennenzulernen, kann sich direkt im Anschluss an die Ausstrahlung bei RTL online, telefonisch oder per Mail bewerben.

Die Ausstrahlung der sechsten Special-Staffel ist dann für das kommende Jahr geplant.