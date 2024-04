Paukenschlag im "Bauer sucht Frau"-Kosmos: Einstiges Traumpaar geht getrennte Wege!

"Bauer sucht Frau International"-Star Johannes Höfinger (Cappy) und sein ehemaliger Hofbursche Florian Eichner sind kein Paar mehr. © Bildmontage: Instagram/johannes.hofing (Screenshots)

Auf Instagram wandte sich der Landwirt mit einem emotionalen Statement an seine Fans. "Wir haben uns letzten Dienstag getrennt, sind aber noch gut miteinander. Es ist noch alles sehr frisch und tut beiden sehr weh", stellt der Österreicher darin klar.

Er wolle keinem vorspielen, dass alles in Ordnung ist, wenn es nicht so sei. Sichtlich um Fassung ringend erklärt Johannes in dem Clip: "Eigentlich wollte ich das mit dem Flo gemeinsam machen und ich glaube, der Flo schafft es noch weniger als ich."

Damit liegt der TV-Star offenbar goldrichtig. Denn in der Kommentarspalte meldet sich sein Verflossener zu Wort. "Wie du schon erwähnt hast, bin ich für das Video nicht bereit. Mit offenen Karten zu spielen, war dennoch der richtige Weg", betont Flo.

Ergänzend fügt der Modedesigner noch hinzu: "Du bist und bleibst ein wichtiger Mensch in meinem Leben und ich bin trotzdem immer für dich da." Sein Ex-Partner kündigt derweil in der Bildbeschreibung an, den Beitrag schon bald wieder löschen zu wollen.