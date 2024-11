Bauer sucht Frau: Kandidat wartet am Bahnhof, was ihn da erwartet, gab es noch nie!

Endlich beginnt auch für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Heino die Hofwoche. Der 50-Jährige sorgte zum Start für eine Überraschung, die es so noch nie gegeben hat!

Von Frederick Rook

Köln/Wilhelmshaven - Einige Landwirte haben ihre Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" bereits beendet, für Kandidat Heino geht das Liebesabenteuer dagegen erst los. Der 50-Jährige sorgte am Montagabend gleich für eine Überraschung, die es so in der Show noch nie gegeben hat!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Heino (r.) empfängt Liebesanwärter Markus am Bahnhof. © RTL Seit knapp vier Jahren geht der Milchbauer nun schon alleine durchs Leben - doch das soll sich jetzt ändern. Er möchte mithilfe von RTL-Moderatorin Inka Bause (55) einen festen Partner finden. Beim traditionellen Scheunenfest lernte Heino seine Bewerber kennen und entschied sich schlussendlich für Liebesanwärter Markus. Ihn möchte der Kuhfreund gern auf seinen Hof einladen, um mit ihm auf Tuchfühlung zu gehen. Gesagt, getan! In der aktuellen Episode ist es dann endlich so weit: Heino holt seinen Gast vom Bahnhof ab. Und dafür hat sich der Niedersachse etwas ganz Besonderes ausgedacht, etwas, dass es in 20 Jahren "Bauer sucht Frau" noch nie zu sehen gab. Bauer sucht Frau Blitztrennung: Was bei Irokesen-Bauer Thomas und seiner Hofdame wirklich geschah! Die beiden werden nicht etwa von einem Traktor, hoch zu Ross oder gar einer Kuh auf den Hof gebracht, sondern mit einer pinken Stretch-Limousine. Markus ist hin und weg: "Das war schon immer mein Traum, mal in so einer Limo mitzufahren." Heino lacht: "Dein Trauma?" hakt er nach. Doch der Tierbestatter hat vorerst nur noch Augen und Ohren für die knallige Überraschung: "Damit hat er bei mir voll ins Schwarze getroffen!"

Für die Fahrt zu seinem Hof hat sich der Milchbauer etwas ganz Besonderes ausgedacht: eine Fahrt in einer pinken Stretch-Limousine. © RTL

