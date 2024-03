Trennung von "Bauer sucht Frau"-Daniel und Jacqueline: Das ist der Grund!

Mit diesem Bild machte das einstige Pärchen ihre Beziehung über Instagram öffentlich. © Instagram/jacqueline_carmen_official (Screenshot)

Und damit nicht genug! Die resolute Frau soll schon während der laufenden Beziehung immer wieder verletzende Bemerkungen in Richtung Jaqueline von sich gegeben haben. Besonders ein Spruch von Daniels Mama habe Jacqueline genervt, wie sie verrät.

"Die Aussage, dass ich mir doch einen Scheich suchen solle, und ich sie dann ja auf meine Hochzeit einladen könne, als Ausgleich für die Übernachtung, die sie mir ja hier anbieten, war unpassend von der Mutter mir gegenüber", meint Jacqueline. Immerhin sei sie niemals auf Geld aus gewesen, sondern hatte ehrliches Interesse an Daniel.

Zumal sich niemand beschwert hätte, als sie bei der Arbeit mit angepackt hat: "Ich war gut genug zum Mithelfen im Wald und fürs Holzhacken und schichten", schimpft sie.

Dass sich der 26-Jährige allerdings von seiner Mutter in die Beziehung hereinreden lassen hat, stört die ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin. Sie wolle lieber einen Mann, der weiß, was er will und selbstbewusst ist.