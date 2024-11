Bauer sucht Frau: Paul aus Sachsen verstört tierliebe Hofdame mit brutalen Worten!

Als plötzlich das Thema Schlachtung auf den Tisch kommt, findet die tierische Harmonie ein jähes Ende. Seine Tiere erhalten nämlich nicht ohne Grund keinen Namen. Die 20-Jährige will schließlich wissen, ob Paul schon einmal eine Pute gelyncht habe. "Die Puten mache ich selber", erklärt der Hobbykoch offenherzig.

In der aktuellen Episode holt er seine Auserwählte mit einem dekorierten Traktor vom Bahnhof ab. Die beiden machen es sich im Anhänger voller Stroh gemütlich. Später gewährt Paul der Brünetten dann noch einen Einblick in seine alltäglichen Aufgaben.

Beim Traktorfahren hat die 20-jährige Kindergärtnerin sichtlich Spaß, beim Thema Tier-Schlachtung vergeht ihr allerdings das Lachen. © RTL

Im Nachhinein hätte die Kindergärtnerin wohl gerne auf diese ausführliche und lebhafte Darstellung des Prozesses verzichtet. Zu spät. Im darauffolgenden Einzelinterview zeigt sich Sarah schockiert.

Deutlich gibt sie zu verstehen: "Wo Paul erklärt hat, wie er seine Puten zum Ende bringt, das wollte ich nicht so hören, ich bin halt so ein Tiermensch. Ich liebe die Tiere über alles." Es gehöre zwar zum Bauernhofleben dazu, "aber ich möchte das nicht sehen".

Stehen hier bereits die ersten unüberbrückbaren Differenzen zwischen den beiden im Raum? Paul betont, dass es ihm schon wichtig sei, dass die Frau seine Tätigkeit als Schlachter akzeptiere.

In Bezug auf Sarah kommen dem Sachsen da doch arge Zweifel. "Wenn sie da jetzt schon so reagiert hat, mache ich mir da schon meine Gedanken: Wie ist das, kann sie überhaupt damit leben? Das könnte vielleicht schon problematisch werden", so der Gedankengang des Jungbauern.

Wie es bei Paul und Sarah weitergeht, werden allerdings erst die nächsten Folgen von "Bauer sucht Frau" zeigen. Weiter geht's am Montag ab 20.15 Uhr bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.