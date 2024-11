Bauer sucht Frau: Schicksalsschlag führt Olaf nach Portugal - Wer will ihn und seine 20 Haustiere kennenlernen?

In der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" macht sich der Ex-Leipziger und Wahl-Portugiese Olaf (70) auf die Suche nach der großen Liebe.

Von Annika Rank

Portugal/Leipzig - In den sechs Staffeln von "Bauer sucht Frau International" haben sich bisher 17 Paare gesucht und gefunden. In der neuen siebten Staffel will nun auch der Ex-Leipziger und Pferdefreund Olaf (70) sein Glück versuchen.

Olaf (70) ist vor über 10 Jahren nach Portugal ausgewandert. © RTL Nachdem Olafs Frau im Dezember 2010 verstorben war, fand sich der Leipziger in einer Krise wieder: Alle Pläne und Vorstellungen waren mit einem Schlag vorbei. "Das ist ein kompletter Bruch im Leben", erklärt er. "Du fängst de facto bei null an." Nur kurz darauf war seine Tochter Kathi dann nach Portugal ausgewandert und hatte ihren Vater gefragt, ob er sie begleiten wolle. "Das musste ich mir reichlich überlegen …", erinnert sich Olaf. "Und nach zwei Minuten hab ich gesagt: 'Na klar!'" Getreu seinem Lebensmotto "Wenn du etwas tun willst, tu es jetzt" begann er also ein neues Leben in Südportugal, gründete 2017 den Pferderettungsverein "Algarve Horse Alarm". Hier pflegt er "mental ramponierte" Pferde und vermittelt sie dann in gute Hände weiter. Bauer sucht Frau Trennungsschmerz bei "Bauer sucht Frau"-Star Ulrike: Heiko darf nicht in Brasilien bleiben Darüber hinaus teilt er sein 23 Hektar großes Grundstück noch mit vier Katzen, sechs Hunden, zwei Schweinen, einem Muli und zwei Eseln. Was ihm bei seiner zukünftigen Partnerin also am wichtigsten ist? Na klar, natürlich die Tierliebe. Außerdem wünscht er sich bei seiner Traumfrau ein gewisses handwerkliches Geschick ... und eine Fahrerlaubnis. Denn der 70-Jährige ist passionierter Motorradfahrer.

Der Pferdefreund fährt liebend gerne mit seinem Motorrad die Küste entlang. © RTL

Ex-Leipziger Pferderetter Olaf sucht nach seiner Traumfrau