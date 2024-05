"Bauer sucht Frau"-Schock: Erst fällt ein heißer Kuss, dann Kandidat Heiko vom Dach!

Brasilien - Es knistert! Bei " Bauer sucht Frau International " bahnt sich die erste Liebesbeziehung an. Doch auf den ersten leidenschaftlichen Kuss folgt der Unfallschock.

Ulrike (57) lebt in Brasilien und ist dort unter anderem als Obst-Bäuerin tätig. © RTL

Die anfängliche Distanz zwischen Ulrike und Heiko ist Geschichte. In der vierten Folge des beliebten RTL-Formats gehen die Obst-Bäuerin und der Lkw-Fahrer immer mehr auf Tuchfühlung miteinander.

Sogar von echten Gefühlen ist bereits die Rede. "Die Liebe manifestiert sich immer weiter und immer fester", erklärt der 56-Jährige gegenüber dem Kamerateam. Sein Versprechen für den neuen Tag lautet: "Heute wird die Bremse noch mehr gelöst."

Ulrike will es eigentlich etwas langsamer angehen, doch schließlich ist sie es, die bei einem romantischen Ausflug in den Eukalyptuswald in die Flirt-Offensive geht und Heiko fragt: "Ich würde dich gern küssen, darf ich?" Natürlich darf sie!

Für Heiko hängt der Himmel längst voller Geigen. Der Landwirtin ergeht es ähnlich. "Es kribbelt schon ein bisschen", gesteht sie. Im nächsten Schritt möchte die 57-Jährige ihrem Schatz auch körperlich näherkommen, denn: "Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen."

Schüchtern gibt Ulrike aber zu bedenken, in Sachen Liebe "ein bisschen aus der Übung" zu sein. Trotzdem läuft es zwischen dem Paar rund. Nach dem Kuss steht für die Auswanderin fest: "Ich habe mich verknallt!"