"Bauer sucht Frau"-Schock: Kandidat muss ins Krankenhaus!

Es kommt so weit, dass ein Notarzt eingreifen muss und der Dreh erst einmal unterbrochen wird. Zudem wird Heiner ins Krankenhaus gebracht.

Am heutigen Montagabend läuft bei RTL+ die erste Folge der beliebten Kuppelshow. Doch dem Landwirt geht es kurz vor dem Beginn des Scheunenfestes plötzlich schlecht.

Die drei Kandidatinnen Ulrike, Heike und Petra (v.l.n.r). © RTL / Stefan Gregorowius

"Er war sicher auch schon an den Tagen vor dem Scheunenfest einfach wahnsinnig aufgeregt. Der Puls wird dann immer schneller und manche Bauern kommen bereits leicht erschöpft hier an", so die 55-Jährige.

Vor Ort würden die Landwirte dann auch noch auf Kameras, ein großes Team, die Frauen und die Moderatorin treffen, was sie zu Bedenken gibt.

"Da musste ich nochmal den Rettungswagen stürmen, um Heiner das Händchen zu halten", verrät Inka, die zudem preisgibt, dass der Pferdewirt in der Klinik untersucht worden sei, um Schlimmeres auszuschließen.

Wie es mit Heiner bei "Bauer sucht Frau" weitergeht, steht noch in den Sternen. Es bleibt zu hoffen, dass der 70-Jährige sich schnell wieder erholt und seine drei Kandidatinnen näher kennenlernen kann.

Das erfahren die Fans der beliebten Kuppelshow aber wohl erst in den nächsten Folgen.