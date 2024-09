Paukenschlag vor "Bauer sucht Frau"-Start: RTL wirft sechs von 20 Kandidaten raus!

Die 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" wird auch in diesem Jahr wieder von Inka Bause (55) moderiert werden. © RTL

Am 23. bzw. 30. September startet die beliebte Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (55) in ihre Jubiläumsausgabe. Im Vergleich zur Vorstellung, die bereits im Frühjahr gezeigt wurde, werden jedoch gleich sechs Landwirte fehlen. Was ist passiert?

Milchviehhalter Franz (25) aus Bayern hatte Anfang Juli bereits freiwillig aufgegeben. Über die sozialen Netzwerke teilte er mit, die große Liebe abseits der TV-Kameras suchen zu wollen. Offenbar hatte er sie zu diesem Zeitpunkt schon längst gefunden.

Ähnliches gilt auch für Chiara Maria. Die 24-jährige Pferdetrainerin aus NRW gab erst vor wenigen Tagen ihren Rückzug bekannt und sorgte damit kurz vor Drehstart für einen Schock im gesamten "BsF"-Team, galt sie doch als Zugpferd der neuen Staffel.

"Es gab Gerüchte, dass Chiara sich kurz vor der Show doch anders orientiert hat – vielleicht hat sie bereits privat jemanden kennengelernt", erklärte ein Insider aus dem Umfeld der Produktion gegenüber "Prisma".

RTL äußerte sich in einem knappen Statement wie folgt: "Wir bedauern Chiaras Entscheidung, die Teilnahme an der kommenden Staffel abzusagen, respektieren aber natürlich ihre persönlichen Gründe."