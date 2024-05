Single-Lüge: So gelang "Bauer sucht Frau"-Andreas der große Schwindel

Köln/Guatemala - Er sorgte in der RTL -Sendung " Bauer sucht Frau - International " für einen richtigen Skandal: Kakaobauer Andreas (63) behauptete, Single zu sein und linkte damit Sender und Hofdamen.

Doch was hat Andreas zu der Lüge getrieben und wie hat er es überhaupt angestellt, von RTL als Kandidat auszuwählen? Fragen, auf die der 63-Jährige nun gegenüber der " BILD "-Zeitung eingegangen ist.

Der Landwirt mit den beiden Bewerberinnen Petra (57, l.) und Elke (62). © RTL

"Ich habe mich nie bei RTL als Kandidat aktiv beworben. Die haben mich gefunden, für das Format ausgewählt und gefragt", verrät der Kakaobauer.

Weil er gewusst habe, dass der Sender nur Singles für die Show in Betracht zieht, habe er kurzerhand "im Fragebogen 'Single' als Beziehungsstatus" angegeben.

Dass er damit Petra (57) und Elke (62), die beide extra nach Guatemala gereist sind, um ihn kennenlernen zu können, verletzen könnte, hat Andreas offenbar nicht bedacht. Er sei mit den beiden Hofdamen allerdings immer ehrlich gewesen, beteuert er: "Natürlich hauen jetzt alle auf mich drauf. Aber ich war am ersten Abend, als die Security der Produktionsfirma im Bett war, komplett ehrlich mit den Damen."

Bleibt noch die Frage: Wo war eigentlich Andreas Frau, als die beiden Hofdamen bei ihm in Guatemala ankamen? Auch darauf hat 63-Jährige eine lapidare Antwort: Er habe seine Liebste an den Lago Atitlán in den Urlaub geschickt.