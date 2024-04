"Bauer sucht Frau"-Star frisch verliebt: Ihr Neuer ist 18 Jahre jünger!

Nordfriesland (Schleswig-Holstein) - Stefanie Hausen (41) ist in festen Händen! Nachdem es in der vergangenen Staffel von " Bauer sucht Frau " nicht mit der großen Liebe geklappt hat, ist die alleinerziehende Mutter nun wieder vergeben. Und ihr Neuer ist kein Unbekannter für sie!

Zwar hatte sich die Landwirtin aus Schleswig-Holstein gleich zwei Männer zur Hofwoche eingeladen, doch gefunkt hatte es bei beiden nicht. "Ich musste letztendlich feststellen, dass beide nicht zu mir passen und so bin ich auch als Single aus der Hofwoche gegangen", sagt die 41-Jährige nun beim "Bauer sucht Frau"-Oster-Spezial "Was ist auf den Höfen los?".

Landwirtin Stefanie (41) scheint ihr Glück im Nachhinein gefunden zu haben. © RTL / Stefan Gregorowius

Kennengelernt haben sich Stefanie und Bjarne dann auf dem Dorffest, doch eine Sache machte ihr zu schaffen: Der große Altersunterschied: "Wir haben einen großen Altersunterschied. Und leider habe ich mich am Anfang davon auch beeinflussen lassen. Und habe ihm gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich kennenzulernen, weil ich von Anfang an dachte, das funktioniert nicht", so die 41-Jährige.

Aber sie habe sich eines Besseren belehren lassen und Bjarne habe auch nicht aufgegeben. "Letztendlich fühlt man sich ja als Frau durchaus geschmeichelt, wenn man dann einen so jungen Mann an der Seite hat."

Sie freue sich zudem, endlich jemanden zu haben, wo sie sich auch mal fallen lassen könne und mit dem man anders rede, als mit Freunden und Familie. Auch jemanden zu haben, der ihr den Rücken freihalte, egal was kommt sei sehr wichtig für sie. "So leben zu dürfen, das ist total schön", sagt sie.

Und auch ihr Liebster ist froh, dass Stefanie sich trotz der anfänglichen Zweifel für ihn entschieden hat: "Ich fühle mich wohl bei ihr. Sie gibt mir halt einfach alles und ja, ich bin sehr verliebt auf jeden Fall."