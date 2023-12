"Bauer sucht Frau"-Star nimmt in 12 Monaten 100 Kilo ab - so sieht Georg nicht mehr aus!

Hessen - In der vierten Staffel von " Bauer sucht Frau " (2008) suchte der pfundige Landwirt Georg vergeblich nach der Richtigen. Nach einer krassen Body-Transformation ist der 47-Jährige heute kaum wiederzuerkennen.

Ackerbauer Georg (47) aus Mittelhessen nahm im Jahr 2008 an der vierten Staffel von "Bauer sucht Frau" teil. © RTL / Stefan Gregorowius

Eingefleischte Fans der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause (55) werden sich noch an den gebürtigen Hessen erinnern. Sein extremes Übergewicht kam nicht von ungefähr. Georg aß gerne und hielt mit seiner Passion auch nicht hinterm Berg.

Beim Scheunenfest entschied er sich vor 15 Jahren für Hofdame Carola und merkte spitzzüngig an: "Sie ist ein bisschen kräftig, aber macht nichts. Ich bin ja auch ein bisschen kräftig. Aber so geht's." Ein Paar wurde aus den beiden nicht.

Im Rahmen einer "BsF"-Sondersendung besuchte Inka ihren ehemaligen Schützling jetzt erneut - und erkannte den Ackerbauern bei ihrem Wiedersehen fast nicht mehr wieder.

Innerhalb von nur einem Jahr hat der 47-Jährige satte 100 Kilogramm an Körpergewicht verloren, wie er im Gespräch mit der Moderatorin erklärt. Im Anschluss an seine Teilnahme habe er sich in die Arbeit gestürzt und körperliche Probleme bekommen.

"Ich habe es mit der Bandscheibe gekriegt. Das war zu viel", erinnert sich Georg. Er entschloss sich dazu, eine Magenverkleinerung vornehmen zu lassen und den Pfunden den Kampf anzusagen. Eine lebensverändernde Entscheidung!