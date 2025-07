Bauer Olaf will Klartext! Was denkt Anna wirklich über den Sachsen?

Leipzig/Portugal - Gnadenhof-Besitzer Olaf (70) und seine Hofdame Anna (65) kommen sich in Portugal immer näher. Während sie in der letzten Folge " Bauer sucht Frau International " über ihre Vergangenheit gesprochen haben , geht es in Folge sieben um ihre Zukunft.

Auf dem Fischmarkt testen die beiden, ob sie nicht nur die besonderen Momente gemeinsam meistern, sondern auch den ganz normalen Alltag überstehen würden. © RTL

Vorher testen die beiden aber erst mal, wie gut sie im Alltag harmonieren würden. Olaf nimmt Anna mit nach Lagos und gemeinsam besuchen sie einen Fischmarkt.

"Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich vertraut an", sagt die 65-Jährige. Dann nimmt sie die Zügel in die Hand und bestimmt das Abendessen der beiden: Gambas mit Knoblauch und Baguette.

Auch beim gemeinsamen Kochen kommen sich die beiden näher und die Funken fliegen. Denn obwohl beide nicht wissen, wie man Gambas kocht, witzeln sie und suchen nach einem Rezept. Das Endergebnis kann sich sehen lassen, denn beiden schmeckt das Dinner.

"Ich mag den Olaf schon sehr gern und das war von Anfang an so und so mehr ich ihn kenne - das ist ja schon ein Mann, der enorm viel mitbringt, was eine Frau begeistert", schwärmt Anna im Interview.