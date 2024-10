"Bauer sucht Frau": Studentin Michelle verdreht Landwirt Yannik im Schlafzimmer den Kopf

Um ihr den Aufenthalt so schön wie möglich zu machen, hat der 22-Jährige seiner Hofdame sein Zimmer hergerichtet.

Bereits während der Fahrt hat die Studentin nur Augen für Yannik. "Er sah aus wie ein Beachboy", schwärmt Michelle, die mit dem schüchternen Bauern flirtet, was das Zeug hält.

Schon der Anblick, als die Studentin aus dem Zug steigt, lässt Yanniks Herz höherschlagen. "Als du aus dem Zug rausgekommen bist, war ich glücklich, dich zu sehen. Du siehst so gut aus, so hübsch", gesteht er der 25-Jährigen.

Wie es sich für einen Landwirt gehört, holt er Michelle mit dem Traktor vom Bahnhof ab. Diesen hat er vorher mit Blumen geschmückt. "So viel hat noch niemand für mich gemacht!", freut sie sich.

Denn der 22-Jährige hat sich für die Studentin Michelle (25) entschieden, "weil sie so offen und freundlich ist". Zudem haben es ihm die "wilden Locken" der 25-Jährigen angetan.

Die Studentin möchte im Bett des Milchviehhalters direkt Probeliegen. © RTL

Dafür übernachtet er selbst im Gästezimmer. "Erst mal, ne?", so Michelle direkt in seine Richtung.

"Im ersten Moment dachte ich mir schon: 'Die geht ja schnell zur Sache'", gibt der Milchviehhalter zu.

Dennoch finde er es cool, dass sie so ist. "Ich bin da eher etwas zurückhaltend. Ich hoffe, dass es noch mehr Traktorfahrten mit ihr zusammen gibt."

Beim Rundgang durch das Haus will die Studentin gleich Probeliegen. Schelmisch sagt sie zum Landwirt augenzwinkernd: "Ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass hier bald zwei Leute schlafen."

Yannik freut das Ganze. "Ich muss mich nur nicht dumm anstellen", erwidert der 22-Jährige.

Es scheint so, als hätten sich dort zwei gefunden. Ob es auch so harmonisch zwischen Yannik und Michelle weitergeht, wird man in den kommenden Folgen sehen. "Bauer sucht Frau" läuft immer montags um 20.15 Uhr auf RTL oder vorab auf RTL+.