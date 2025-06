Bauer sucht Frau: Todesnachricht überschattet den Staffel-Start, Inka Bause in Trauer

"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (56) trauert um einen langjährigen Wegbegleiter und Freund. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Auch in diesem Jahr möchte Moderatorin Inka Bause (56) wieder zahlreichen Single-Landwirten bei der Suche nach ihrem privaten Glück auf die Sprünge helfen. Insgesamt 16 Teilnehmer stellen sich dem TV-Publikum in Folge eins vor.

Wie üblich kann die Episode auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ bereits vor TV-Ausstrahlung gesuchtet werden. Doch nach über 60 Minuten Bauernhof-Romantik wird es zum Abschluss plötzlich bitterernst.

Der Kölner Privatsender blendet ganz unvermittelt ein Foto von Bause ein. Es zeigt die Moderatorin dabei, wie sie auf einem Strohballen-Herz sitzt und auf einen lächelnden Mann blickt.

Zu sentimentaler Musik erscheint außerdem der Schriftzug: "In Erinnerung an Brian." Neben dem Produktionsteam scheint der Verlust vor allem die 56-Jährige in Mark und Bein zu treffen. Sie alle sind in tiefer Trauer vereint.