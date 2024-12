Tränen-Meer beim Wiedersehen: Was ist bei Kuhhalter Marcel und seiner Jasmin passiert?

Heiße Küsse im Stroh: Konnten Marcel und Jasmin ihre Zuneigung zueinander auch über die RTL-Dreharbeiten hinaus aufrechterhalten? © RTL

Zwischen dem Kuhfreund und seiner Auserwählten sprühten tatsächlich von Beginn an die Funken. Die Hofwoche verlief sehr harmonisch, nur beim Thema Freizeitgestaltung traten erste Differenzen zutage.

Während Jasmin mindestens einmal im Jahr in den Urlaub will, möchte sich Marcel auf die Arbeit konzentrieren. "Also urlaubsmäßig ist bei mir relativ wenig Zeit", merkte er in einer vorherigen Folge an.

Gönnt er sich doch mal eine Auszeit, geht der Landwirt am liebsten wandern. Jasmin hat da ein "ganz anderes" Verständnis von Erholung. Die 30-Jährige liegt viel lieber faul am Strand oder Pool, um "sich wirklich auszuruhen".

Sind die Differenzen am Ende doch größer als die Verliebtheit? Wie die Vorschau auf das große Wiedersehen mit Moderatorin Inka Bause (55) zeigt, fließen plötzlich jede Menge Tränen bei den beiden. Ob es Tränen der Freude oder der Traurigkeit sind, bleibt jedoch unklar.

Ob Marcel und Jasmin noch ein Paar sind, wird also erst beim "Bauer sucht Frau"-Abschluss am 23. Dezember aufgelöst. Auf den anderen Höfen geht's am Montag ab 20.15 Uhr bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+ weiter.