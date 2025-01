Bittere Trennung von Heiko: "Bauer sucht Frau"-Star Ulrike lässt ihren Hofmann ziehen!

Brasilien - Die Lovestory von " Bauer sucht Frau International "-Kandidatin Ulrike (57) und ihrem Heiko (56) zog im Frühjahr 2024 Millionen RTL -Zuschauer in den Bann. Jetzt gibt's ein trauriges Update!

Dazu schreibt der sympathische Rotschopf: "Du bist gerade erst weg und ich vermisse dich jetzt schon. Hoffentlich sind wir bald wieder zusammen!" Wann sich die beiden wieder in die Arme schließen werden, wissen sie selbst noch nicht.

Für Ulrike ein ganz schwerer Moment, wie sie in einem Instagram-Beitrag offenbart. Ein Reel mit zwei Fotos, auf denen eine verschneite Gebirgslandschaft vom Flugzeug aus zu sehen ist, zeugt von Heikos jüngster Ausreise.

Die Mühlen der Behörden mahlen nämlich auch in Südamerika nicht viel schneller als hierzulande. Eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für den Allgäuer ist angestrebt, aber noch längst nicht in trockenen Tüchern.

Nachdem sie sich im Finale der Show gegenseitig ihre Zuneigung gestanden hatten, schmiedeten die beiden Turteltauben schnell Zukunftspläne: Heiko soll zu Ulrike in ihre Wahl-Heimat Brasilien ziehen. Doch das Vorhaben zieht sich wie Kaugummi!

Bislang kein Happy End: Noch immer wartet der gelernte Metzger auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für ein Leben in Brasilien. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

Noch immer hoffen Ulrike und Heiko auf ein Happy End. "Die Unterlagen sind vollständig eingereicht und wir warten täglich auf eine erlösende Nachricht unserer Anwältin, damit wir zur Bundespolizei fahren können", hatte die 57-Jährige kürzlich erklärt.

Die entscheidet letztendlich darüber, ob Heiko dauerhaft in Brasilien bleiben darf, oder eben nicht. In Deutschland möchte der Kemptener in den nächsten Wochen die letzten Details zu seiner Auswanderung klären - von der Wohnungsauflösung bis zum Autoverkauf.

Ulrike war in der jüngsten Ausgabe des Weltweit-Ablegers der beliebten Kuppelshow mit Inka Bause (56) eine von zwei weiblichen Kandidaten. Vor knapp 13 Jahren wanderte sie mit ihrem Mann nach Brasilien aus und fühlt sich dort seitdem pudelwohl.

2020 verstarb ihr Gatte jedoch an einer schweren Krankheit. Vor der RTL-Kamera zeigte sie sich im vergangenen Jahr aber bereit für eine neue Liebe und scheint diese in Heiko gefunden zu haben.