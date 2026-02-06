Schock für alle Fans: "Bauer sucht Frau"-Paar teilt folgenschwere Entscheidung mit
Tabanan (Bali) - Carmen und Patrick (58) lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben: Jetzt hat das Traumpaar der siebten "International"-Staffel eine folgenschwere Entscheidung verkündet.
Vor rund 18 Jahren wanderte die 42-Jährige nach Bali aus, um dort ein neues Leben zu beginnen: Sie eröffnete eine Pferde-Ranch. In der RTL-Kuppelshow wollte sie nach zwei gescheiterten Ehen endlich den Richtigen finden. Und traf Patrick.
Seit etwas mehr als einem Jahr genießen die Auswanderin und der Landschaftsgärtner bereits ihr neues Liebesglück. In den sozialen Netzwerken hielten sie ihre treuen Fans stets mit Updates auf dem Laufenden. Doch damit ist jetzt Schluss!
"Hallo Leute, Freunde, Bekannte, alle, die uns folgen", beginnen die beiden Turteltauben ihre Botschaft in einer Story auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal. Was im Anschluss folgt, trifft ihre treue Fan-Gemeinde mitten ins Herz.
Carmen und Patrick verkünden nämlich völlig unerwartet das Ende ihrer Online-Präsenz: "Wir wollten euch mitteilen, dass wir ab heute bei Social Media wie Instagram, Facebook und Co. nicht mehr vertreten sind und nichts mehr zeigen, nichts mehr posten", heißt es da.
"Bauer sucht Frau"-Stars wollen "als normale Leute weiterleben"
Eine Erklärung für diesen drastischen Schritt liefern die RTL-Stars gleich mit. "Wir wollen ein normales Leben führen, ohne viel drumherum", stellen Carmen und Patrick klar. Sie wollen "als normale Leute weiterleben".
Aus diesem Grund hätten sie sich nach reichlicher Überlegung dafür entschieden, ihre "Kanäle zuzumachen". Ein harter Schlag für alle "Bauer sucht Frau"-Fans: Die Bali-Auswanderer zählten in der im Sommer 2024 ausgestrahlten Staffel ohne Zweifel zu den beliebtesten Paaren.
Ihren wohl letzten Social-Media-Beitrag schließen Carmen und Patrick mit den Worten: "Wir bedanken uns herzlich bei jedem Einzelnen." Alte Inhalte des Kanals sind inzwischen schon nicht mehr verfügbar. Der Account wurde deaktiviert.
Mit dem Landschaftsgärtner scheint die Pferdewirtin das große Los gezogen zu haben. Zu gönnen ist es ihr allemal, denn in der Vergangenheit hatte Carmen eher weniger Glück mit ihrer Männer-Wahl. Wie sie im TV verriet, war Ihr letzter Partner sehr aggressiv und ließ eine Trennung lange nicht zu.
Titelfoto: RTL