Ulrike und Heiko: Diese Frage der RTL-Kultbäuerin veränderte alles!
Brasilien - Lebenszeichen von Ulrike (58) und Heiko (57): Das "Bauer sucht Frau"-Kultpaar ließ seine Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben.
Egal, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien nun einen Tornado in Texas auslösen kann oder nicht, manchmal reicht auch ein einzelner Kuss, um für Chaos zu sorgen und das Leben zweier Menschen vollständig auf den Kopf zu stellen.
Ulrike und Heiko liefern den Beweis. Auf Instagram teilte die Obstbäuerin jetzt ein inniges Foto von sich und ihrem Liebsten. Darauf strahlt das Paar glücklich in die Kamera. "Zweiter Jahrestag" steht auf dem Schnappschuss geschrieben.
Es ist das freudige Jubiläum einer märchenhaften Liebesgeschichte, die einst auf RTL begann und in Brasilien ihre Fortsetzung fand. "Heute vor zwei Jahren habe ich Heiko gefragt, ob ich ihn küssen darf", verrät Ulrike in dem Post.
Die halbe Nacht habe sie zuvor wachgelegen und überlegt, ob sie diesen Schritt wagen solle. "Wo wären wir wohl, wenn ich mich nicht getraut und er 'nein' gesagt hätte?", fragt sie sich heute. Eine Antwort darauf wird sie wohl nie finden, denn am Ende siegte ihr Mut.
Bereut Ex-"Bauer sucht Frau"-Hofmann Heiko seine Auswanderung?
Kennengelernt haben sich die beiden 2024 im Rahmen des "International"-Ablegers der beliebten RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (57). Knapp ein Jahr lang führten sie im Anschluss eine Fernbeziehung. Die Distanz: 9000 Kilometer.
Nach dem erfolgreich geführten Kampf um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung lebt Heiko nun bei seiner Liebsten. In Brasilien bewirtschaftet das Ehepaar gemeinsam eine Obstplantage, einen Gemüsegarten und eine kleine Eukalyptusplantage.
Für seine einstige TV-Bekanntschaft hat der Allgäuer mal soeben seinen Sohn, seine Familie und seine Freunde in Deutschland zurückgelassen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob er seine Entscheidung inzwischen womöglich bereut?
Doch ein solcher Gedanke liegt Heiko völlig fern. Bereits im vergangenen Jahr erklärte der gelernte Metzger dazu: "Mir geht es sehr gut, da ich mir ja ziemlich früh sicher war, hier mit Ulrike ein gemeinsames Leben aufzubauen." Hach …
Titelfoto: Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)