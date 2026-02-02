Ulrike und Heiko: Diese Frage der RTL-Kultbäuerin veränderte alles!

Brasilien - Lebenszeichen von Ulrike (58) und Heiko (57): Das " Bauer sucht Frau "-Kultpaar ließ seine Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben.

Obstbäuerin Ulrike (58) aus Brasilien lernte ihren Heiko (57) im Rahmen der RTL-Show "Bauer sucht Frau International" kennen. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

Egal, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien nun einen Tornado in Texas auslösen kann oder nicht, manchmal reicht auch ein einzelner Kuss, um für Chaos zu sorgen und das Leben zweier Menschen vollständig auf den Kopf zu stellen.

Ulrike und Heiko liefern den Beweis. Auf Instagram teilte die Obstbäuerin jetzt ein inniges Foto von sich und ihrem Liebsten. Darauf strahlt das Paar glücklich in die Kamera. "Zweiter Jahrestag" steht auf dem Schnappschuss geschrieben.

Es ist das freudige Jubiläum einer märchenhaften Liebesgeschichte, die einst auf RTL begann und in Brasilien ihre Fortsetzung fand. "Heute vor zwei Jahren habe ich Heiko gefragt, ob ich ihn küssen darf", verrät Ulrike in dem Post.

Die halbe Nacht habe sie zuvor wachgelegen und überlegt, ob sie diesen Schritt wagen solle. "Wo wären wir wohl, wenn ich mich nicht getraut und er 'nein' gesagt hätte?", fragt sie sich heute. Eine Antwort darauf wird sie wohl nie finden, denn am Ende siegte ihr Mut.