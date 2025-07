Kuss-Debakel um RTL-Bauer Björn, Hofdame völlig entsetzt: "Wann ist das passiert?"

Im Einzelinterview gibt sie unverblümt zu, dass sie Björn gerne nähergekommen wäre. "Es war schon schön. Wenn wir uns da geküsst hätten, ich finde, das hätte gepasst." Bedauerlicherweise seien sie in diesem Moment aber nicht alleine gewesen.

"Ja, mit dem Werkzeug in der Hand – ist nett anzusehen, ist auch schon männlich. Gefällt mir", kommentiert Sarah die schweißtreibende Arbeit mit verträumtem Blick. Hier liegt ein Knistern in der Luft - zumindest nach dem Empfinden der 27-Jährigen.

Dabei hatte eigentlich alles so vielversprechend begonnen: Während eines Gruppendates auf der Bananenplantage des 30-Jährigen, bei der alte Blätter mit einer Machete (Panga) entfernt werden, kommt die Single-Frau sofort ins Schwärmen.

Der Namibia-Auswanderer bittet Lea (21) zum Einzelgespräch. Kurz darauf küssen sich die beiden zum ersten Mal. © RTL

Im weiteren Verlauf des Deep-Talks will der 30-Jährige von der Brünetten wissen, ob sie sich ein Leben in Namibia überhaupt vorstellen könne. Ihre klare Antwort: "Ich möchte keine Fernbeziehung führen. Also, ich hab drei Monate Kündigungsfrist, dann bin ich ready."

Viel eindeutiger kann eine Liebeserklärung wohl kaum ausfallen. Björn ist hin und weg. Kurz darauf kommt es zum ersten Kuss zwischen ihm und Lea. Es ist die erste Lippen-Verschmelzung der neuen Staffel. Für Sarah hingegen ist es ein Stich ins Herz.

Das Drama kulminiert im Abspann: Lea gesteht ihrer Mitstreiterin, dass es zwischen ihr und Björn zum Kuss gekommen ist. Und deren Reaktion spricht Bände: "Wann ist das passiert?", fragt sie völlig fassungslos, verletzt und enttäuscht.

Ist der Kampf um das Herz des Namibia-Auswanderers damit bereits entschieden? Neue Folgen von "Bauer sucht Frau International" gibt's immer montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL oder schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek auf RTL+.